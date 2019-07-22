إعادة موظفة الإغاثة البريطانية الإيرانية ”نازانين“ من المستشفى إلى السجن‎

أعادت السلطات الإيرانية موظفة الإغاثة البريطانية الإيرانية ”نازانين زغاري-راتكليف“ من قسم الأمراض النفسية بأحد المستشفيات إلى السجن، حسبما قال زوجها اليوم الإثنين.

وقالت حملة (أطلقوا سراح نازانين) التي يديرها زوجها ريتشارد راتكليف، الأسبوع الماضي، إن زغاري-راتكليف وهي مديرة مشروع مع مؤسسة تومسون رويترز، نُقلت إلى قسم الأمراض النفسية في مستشفى الإمام الخميني في العاصمة طهران في 15 يوليو تموز.

وقال زوجها ريتشارد في بيان: إن ”نازانين أعيدت الآن من مستشفى الأمراض النفسية إلى سجن إيفين“. وتم إبلاغ زغاري-راتكليف بأنه تم نقلها إلى المستشفى لإجراء عملية تقييم لها تستغرق عشرة أيام.

وقالت الحملة التي تسعى لإطلاق سراحها إنها تلقت جلسات علاج نفسي، وأجري لها فحص طبي ووصف الأطباء لها بعض الأدوية.

وامتنعت السفارة الإيرانية في لندن عن التعليق بشكل فوري على القضية. ونُقل عن زغاري-راتكليف قولها: ”لقد فعلوا كل ما يمكنهم معي حيث قاموا بتقييد يدي وكاحلي بالأصفاد في غرفة خاصة مساحتها متران في ثلاثة أمتار، وعليها ستائر سميكة وكان الباب مغلقًا طوال الوقت.

”لم يُسمح لي بمغادرة الغرفة. وتم تكبيلي بالأصفاد في السرير“.

وكانت زغاري-راتكليف قد اعتقلت في أبريل/ نيسان 2016 في مطار بطهران أثناء عودتها إلى بريطانيا مع ابنتها عقب زيارة لأسرتها. وحكم عليها بالسجن خمس سنوات بعد إدانتها بالتآمر لإسقاط المؤسسة الدينية الإيرانية.