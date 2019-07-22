صحيفة بريطانية تهاجم ”ضعف“ رد لندن على القرصنة الإيرانية‎

هاجمت صحيفة ”ديلي تلغراف“، الحكومة البريطانية؛ لما وصفته بضعف الرد على خطف إيران سفينة تابعة للمملكة المتحدة في الخليج، واحتجاز جميع أفراد طاقمها.

وسخرت الصحيفة في تقرير نشرته، مساء أمس الأحد، من تصريحات وزير الخارجية البريطاني للصحافيين، التي قال فيها، إنه ”ليس هناك بريطانيون ضمن أفراد طاقم السفينة“.

وقالت الصحيفة: ”طمأننا الوزير بقوله لا تقلقوا، ليس هناك أي مواطن بريطاني ضمن أفراد الطاقم الـ 23 المحتجزين على متن السفينة التي استولت عليها إيران“.

وتساءلت ”ديلي تلغراف“ بقولها: ”ماذا يعني ذلك، هل هذا سيسعدنا ويطمئننا، وهل يعني أنه بإمكان أي قوة أجنبية احتجاز سفن بريطانية طالما أن طاقمها ليس بريطاني بل من الفلبين، إذن لماذا هذا الرد الضعيف من قبل الحكومة للأعمال العدوانية الإيرانية، من الواضح أنها تعرف أننا لا نملك قوة نار كافية للتعامل مع هذه الأعمال“.

ولفتت الصحيفة إلى أن ”إيران حاولت قبل ذلك احتجاز السفينة البريطانية هريتيج، قبل أسبوعين في الخليج، إلا أن العملية فشلت؛ بسبب تواجد الفرقاطة البريطانية مونتروز في المنطقة“، مبينة أن ”مونتروز لا يمكنها التواجد في كل مكان، وليس هناك إمكانية لإرسال مزيد من الفرقاطات؛ بسبب النقص الحاصل في القطع الحربية“.

ورأت الصحيفة أن ”استمرار الحكومة في تقليص الإنفاق الدفاعي أدى إلى تراجع كبير في عدد السفن الحربية من نحو 35 فرقاطة و13 مدمرة بنهاية العقد الماضي، إلى 13 فرقاطة و6 مدمرات فقط في الوقت الحاضر“، منوهة إلى أننا ”وصلنا إلى هذا الوضع المؤسف لسبب واحد بسيط، وهو مواصلة تقليص الإنفاق الدفاعي، وكان ذلك سيساعد على تقليل مخاطر الحرب، الحقيقة هي عكس ذلك؛ لأن إرسال مزيد من القطع الحربية لمرافقة السفن البريطانية في الخليج، سيحول دون احتجاز سفننا ويؤدي إلى تقليل التوتر مع إيران بشكل كبير“.