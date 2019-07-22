هنت: بريطانيا ستسعى لتشكيل قوة بحرية أوروبية للتصدي ”لقرصنة“ إيران‎

تسعى بريطانيا لتشكيل قوة أمنية بحرية بقيادة أوروبية لضمان الملاحة الآمنة في مضيق هرمز، بعد أن احتجزت إيران سفينة ترفع علم بريطانيا فيما وصفته لندن بأنها ”قرصنة دولة“.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، يوم الإثنين، أمام أعضاء البرلمان : ”بموجب القانون الدولي، لم يكن يحق لإيران تعطيل مسار السفينة ناهيك عن الصعود إلى ظهرها. ومن ثم فهذه قرصنة دولة“.

وأضاف: ”سنسعى الآن لتشكيل قوة أمنية بحرية بقيادة أوروبية لدعم المرور الآمن للطواقم والحمولات في هذه المنطقة الحيوية“.

وشدد على أنه لا يمكن تقديم تنازلات فيما يتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز وإن من الممكن أن تتعاون بريطانيا مع الولايات المتحدة بشأن نهجها تجاه المسألة رغم اختلاف وجهات النظر بين البلدين إزاء الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015.

وتابع هنت، ”عندما يتعلق الأمر بحرية الملاحة، لا يمكن تقديم تنازلات“، مضيفا أنه رغم أن الولايات المتحدة لم تعد تدعم الاتفاق النووي الذي تسانده بريطانيا، ”فإن بإمكان البلدين التعاون في معظم القضايا“.

وأضاف ”لذا فإن الحل الذي نقترحه على مجلس (العموم) هذا المساء، هو حل يشمل تحالفا أوسع بكثير بين بلدان، بما فيها بلدان أخرى… تتبنى نهجا مختلفا إزاء اتفاق إيران النووي“.