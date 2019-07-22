وزير الطاقة الأمريكي: قدرة إيران على التأثير في سوق النفط محدودة

قال وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري، اليوم الإثنين، إن ارتفاع إمدادات النفط والغاز الجديدة قلص قدرة إيران على التأثير في سوق النفط العالمية.

وقفز سعر النفط اليوم بعد احتجاز إيران ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني في مضيق هرمز، يوم الجمعة الماضي، لكن الأسعار قلصت المكاسب الكبيرة التي حققتها في البداية بحلول الساعة (14:27 بتوقيت غرينتش).

وقال بيري خلال مؤتمر صحفي في القدس في إشارة إلى ارتفاع الأسعار عقب احتجاز السفينة: ”يساورني القلق بهذا الشأن“، مضيفًا: ”لكننا نجد أنفسنا في موقف مختلف تمامًا عما كنا عليه قبل عقد“.

وأشار إلى أن ”الإمدادات الجديدة ستساعد في استقرار إمدادات الوقود، سواء من الخام أو الغاز الطبيعي أو المنتجات الثانوية، أعتقد أننا سنرى تحركًا أقل في السوق حين يكون هناك حدث مماثل لما يحدث حاليًا“.

وأوضح الوزير الأمريكي أن ”الإيرانيين يجدون صعوبة في التأثير على السوق، مقارنة بما كانوا سيلاقونه قبل 10 سنوات“.