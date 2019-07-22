بريطانيا تعتزم إرسال ”غواصة نووية“ لمياه الخليج

تبحث بريطانيا إمكانية إرسال غواصة تعمل بالطاقة النووية إلى منطقة الخليج، بعد احتجاز طهران ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز.

وذكرت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ البريطانية، نقلًا عن مصادر لم تكشف عنها، أن الغواصة من فئة ”آستيوت“ ويبلغ وزنها 7 آلاف و400 طن، وهي واحدة من أحدث الغواصات البريطانية، وقادرة على رصد التحركات والأصوات من مسافة 200 ميل.

وأوضحت أن مهمة تلك الغواصة ليست قتالية، بل تتعلق بجمع المعلومات الاستخباراتية لدعم حماية السفن البريطانية.

وحسب المصادر، ستركز الغواصة اهتمامها على ميناء بندر عباس الإيراني والغواصات الإيرانية التي قد تشكل تهديدًا للشحن الدولي على طول مضيق هرمز.

وفي السياق ذاته، طالب جيمس سلاك، المتحدث باسم رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، الإثنين، إيران بالإفراج ”الفوري“ عن ناقلة النفط المحتجزة لديها “ ستينا إيمبيرو“، حسبما نقلت قناة ”سكاي نيوز“ البريطانية.

وتتزامن التصريحات مع ترؤس ”ماي“ لاجتماع أزمة بشأن الناقلة ”ستينا إيمبيرو“، ولبحث سبل الرد على إيران.

ومن المنتظر أن يلقي وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، بيانًا حول موقف بلاده من إيران، في وقت لاحق اليوم، حسب المصدر ذاته.

والأحد، تعهد وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا، ”بالعمل سويًا من أجل ضمان أمن الملاحة البحرية بمضيق هرمز، باعتبارها أولوية قصوى لدى الدول الأوروبية“.

ومساء الجمعة، أعلنت بريطانيا احتجاز إيران ناقلة نفط تابعة لها في مضيق هرمز؛ لـ“عدم مراعاتها القوانين البحرية الدولية“.

وجاء احتجاز ناقلة النفط، بعد ساعات من إعلان محكمة في جبل طارق تمديد احتجاز ناقلة نفط إيرانية لـ 30 يومًا، بعد أسبوعين من ضبطها في عملية شاركت بها البحرية الملكية البريطانية؛ للاشتباه بأنها كانت متوجهة إلى سوريا لتسليم حمولة من النفط، في انتهاك لعقوبات أمريكية وأوروبية.