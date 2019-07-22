تشاووش أوغلو: سنرد على أي موقف أمريكي معاد ضدنا

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده ستتخذ خطوات مناسبة، في حال اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية موقفًا معاديًا ضد بلاده.

وقال تشاووش أوغلو في تصريحات صحفية: ”في حال تم رفض إعطاء تركيا مقاتلات إف-35، فإن أنقرة ستلبي احتياجاتها من مصادر أخرى إلى حين إنتاج مقاتلتها المحلية“.

وحول الهجمات التي تتعرض لها إدلب السورية، أكد أن مسؤولية وقف هجمات النظام السوري ضد إدلب تقع على عاتق روسيا

وكانت الإدارة الأمريكية هددت تركيا باستثنائها من برنامج مقاتلات ”إف 35″، إذا حصلت على منظومة ”إس 400“ من روسيا.

وفي الـ 12 من تموز/ يوليو الجاري، أعلنت وزارة الدفاع التركية بدء وصول أجزاء المنظومة الدفاعية إس 400.

وتعد ”إس-400″، من أكثر منظومات الدفاع الجوي تطورًا في العالم، وهي من إنتاج شركة ”ألماز-أنتي“، المملوكة للحكومة الروسية.