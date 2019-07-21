ظريف يدعو ترامب للبحث عن ”حل مربح“

دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البحث عن ”حل مربح“ لطهران وواشنطن.

وقال ظريف خلال مقابلة مع محطة ”سي إن إن“ الأمريكية:“يجب ألا يسعى ترامب إلى صفقة جديدة مع إيران بشروط تفرضها واشنطن على طهران، والولايات المتحدة ستكون قادرة على إيجاد حلٍ مربحٍ للجانبين إذا أرادت ذلك“.

وجدد ظريف دعوته لترامب بـ“العودة إلى طاولة المفاوضات، والالتزام بجميع المعاهدات والاتفاقيات التي تمت الموافقة عليها من قِبل الحكومات السابقة للولايات المتحدة“.

واتهم ظريف من“يقفون حول ترامب“ بالسعي إلى تفجير حرب، حيث قال:“إذا كان ترامب لا يريد تفجير حرب مع إيران فإن من حوله يريدون ذلك“.

وعن تخلي إيران عن برنامج الصواريخ الباليستية، شدَّد ظريف على أن بلاده ”لن تتخلى عن البرنامج الصاروخي“.