على خلفية أزمة ناقلة النفط.. ظريف يدعو للتهدئة مع بريطانيا

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، إن ”الحذر وبعد النظر“ هما السبيل الوحيد لتهدئة التوتر بين بلاده وبريطانيا، بعد احتجاز طهران لناقلة ترفع العلم البريطاني في مضيق هرمز.

وانتقد ظريف مستشار الأمن القومي الأمريكي، حيث كتب على ”تويتر“ بعد يوم من أزمة ناقلة النفط البريطانية: ”بعد فشله في جذب دونالد ترامب إلى حرب القرن وخشية انهيار فريقه، يسمم جون بولتون أفكار المملكة المتحدة أملًا في جرها إلى مستنقع“.

وفي إشارة لضرورة التهدئية مع لندن، تابع رئيس الدبلوماسية الإيرانية: ”الحذر وبعد النظر هما السبيل الوحيد لإحباط مثل هذه المكائد“، في إشارة للتصعيد مع بريطانيا.

ورغم تصريحات ظريف، فإنّ طهران تجاهلت الدعوات التي وجهها الأوروبيون لمطالبتها بالإفراج عن ناقلة النفط البريطانية، في خطوة وصفتها بريطانيا بأنها ”خطيرة“ واستدعت على خلفيتها القائم بالأعمال الإيراني، ونصحت على إثرها سفنها بتجنب المضيق.

ووصفت بريطانيا احتجاز إيران للناقلة ”ستينا إمبيرو“ في مضيق هرمز يوم الجمعة، بأنه ”عمل عدائي“، وقال توبياس إلوود، وزير الدفاع البريطاني، إن لندن تبحث سلسلة من الخيارات للرد على احتجاز إيران ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني.