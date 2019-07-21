سفينة حربية بريطانية حذرت القوات الإيرانية من احتجاز الناقلة

أرسلت سفينة حربية بريطانية إشارة لاسلكية لتحذير قارب دورية إيراني من المساس بناقلة النفط ”ستينا إمبيرو“ لدى مرورها عبر مضيق هرمز، حسب ما أوضح تسجيل حصلت عليه ”رويترز“.

واحتجز الحرس الثوري الإيراني الناقلة التي ترفع العلم البريطاني وطاقمها المؤلف من 23 فردًا يوم الجمعة.

وأظهر التسجيل المقدم من شركة الأمن البحري ”درياد جلوبال“، أن الفرقاطة مونتروز التابعة للبحرية الملكية حذرت القارب الإيراني قائلة ”برجاء تأكيد أنكم لا تنوون انتهاك القانون الدولي باعتلاء ظهر (الناقلة) مما يخالف القانون“.

وقامت السفينة الحربية بتذكير طاقم الناقلة بحقهم في المرور عبر المضيق، قائلة ”بمروركم عبر مضيق دولي معروف، فإنه بموجب القانون الدولي يتحتم عدم الإضرار بمساركم أو اعتراضه أو إعاقته أو التشويش عليه“.

ويمكن سماع قارب الدورية الإيراني في الرسائل اللاسلكية، وهو يوجه ستينا إمبيرو إلى تغيير المسار.

وفي رده على تحذير مونتروز بعدم التدخل، قال القارب الإيراني إنه ”يتخذ إجراءات لأغراض أمنية“.

وأضاف أن ”هذا قارب دورية لوحدة سباه البحرية، ليست هناك نية اعتراض.. ليست هناك نية اعتراض، أريد فحص السفينة لسبب أمني“.

ووحدة سباه البحرية، هي وحدة خاصة تابعة للقوات البحرية للحرس الثوري الإيراني.

ويمر حوالي خمس استهلاك العالم من النفط سنويًا عبر مضيق هرمز، والذي يقع في مدخل الخليج بين إيران وسلطنة عُمان.