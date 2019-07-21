وزير إسرائيلي: نحن الدولة الوحيدة في العالم التي تقتل إيرانيين

تفاخر وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، تساحيا هنغبي، الأحد، بأن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تقتل إيرانيين، وذلك في حديث مع إذاعة تابعة لهيئة البث الإسرائيلية (رسمية).

وقال هنغبي، وهو أيضًا عضو في المجلس الأمني والسياسي الإسرائيلي المصغر (الكابينيت)، إن ”إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي تقتل إيرانيين منذ سنتين“.

وأضاف: ”قصفنا الإيرانيين مئات المرات في سوريا، وأحيانًا بشكل علني، فيما كانت وسائل إعلام غربية تتحدث أحيانًا عن مسؤولية إسرائيل عن بعض الهجمات“.

وعن سبب عدم رد إيران على استهداف قواتها ومقارها في سوريا، قال هنغبي: ”إن محدودية الرد الإيراني مرتبطة بمعرفة الإيرانيين بموقف إسرائيل المتشدد فيما يخص أمنها القومي“.

وفيما يتعلق بالتوتر الحالي في الخليج العربي إثر سيطرة طهران على ناقلة نفط بريطانية، قال هنغبي، إن ”إسرائيل ليست قلقة من هذه الأحداث؛ لأن إيران وفي ظل العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، لن تتمكن من مواجهة الضغوط“.