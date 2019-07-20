إيران: طائرات أمريكية مسيرة دخلت مجالنا الجوي مرتين

كشف نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء مهدي رباني اليوم السبت أن قوات الحرس الثوري في إيران، أصدرت مؤخرًا تحذيرين للطائرات الأمريكية المسيرة، مشيرًا إلى أن طائرتين دخلتا مجال إيران الجوي خلال الشهرين الماضيين.

ونقلت وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية في تقرير لها عن اللواء رباني قوله ”إن قوات الحرس الثوري أرسلت تحذيرين لطائرات أمريكية من طراز MQ-9 دخلت مرتين المجال الجوي الإيراني – مرة واحدة في 26 مايو ومرة أخرى في 13 يونيو – وواجهت تحذيرات صارمة.“

وبين رباني، أن الطائرة دون طيار المتقدمة أقلعت من قاعدة أمريكية في الكويت في 26 مايو/آيار وحلقت حوالي 20 ساعة بالقرب من المجال الجوي الإيراني، وعندما اقتربت من الساحل الإيراني، غادرت بعد تحديد ”نظام دفاعنا الجوي والمغلق عليها“.

وتابع إنه ”في 13 يونيو/حزيران الماضي، أقلعت الطائرة دون طيار من بلد آخر ـ لم يسمه ـ وعندما عبرت الحدود إلى إيران، كانت أنظمة الدفاع الجوي الخاصة بنا تترصدها وأطلقت بضع طلقات تحذيرية“، منوهًا إلى أن الولايات المتحدة ادعت أن إيران أطلقت صواريخ ضد الطائرة دون طيار.

وفي 20 يونيو/حزيران الماضي، أعلنت القوة الجوية التابعة للحرس الثوري إسقاط طائرة أمريكية مسيرة في مقاطعة هرمزغان جنوب إيران، ادّعت طهران أنها اخترقت مجالها الجوي الأمر الذي تنفيه الولايات المتحدة.