إيران تنشر أول فيديو للناقلة البريطانية ”ستينا إمبيرو“ (فيديو)

نشرت وكالة أنباء ”إيسنا“ الإيرانية أول فيديو يوثق حضور ناقلة النفط البريطانية ”ستينا إمبيرو“ إلى مضيق هرمز، والتي أعلنت إيران مساء أمس الجمعة عن توقيفها وتوجيهها إلى أحد الموانئ الإيرانية.

وقالت إيران، إن الناقلة البريطانية كانت تعمل على إثارة حادثة في مياه الخليج بعد اصطدامها بأحد قوارب الصيد الإيرانية؛ ما دفع القوات الإيرانية إلى توقيفها ونقلها إلى ميناء بندرعباس (جنوب)؛ للتحقيق معها.

من جهته، صرح مدير الموانئ والملاحة البحرية بمحافظة هرمزغان الإيرانية، إله مراد عفيفي، أن الناقلة البريطانية لم تكن تحمل أي شحنة على متنها، فيما تم نقل الناقلة إلى المياه الإيرانية لفتح تحقيق حول ملابسات اصطدامها بقارب صيد، بحسب ما نقلت وكالة ”إيسنا“ اليوم السبت.

وكشف عفيفي أن طاقم الناقلة البريطانية يتكون من 23 فردًا، حيث يحمل 18 منهم الجنسية الهندية، فيما يحمل الآخرون جنسيات روسية وفلبينية وليتوانية، لافتًا إلى احتمالية سماع شهادات فنية من أفراد الطاقم في خضم التحقيقات.

بدورها، أكدت الحكومة البريطانية على لسان وزير خارجيتها، جيريمي هنت، أن إيران اتخذت طريقًا خطيرًا باحتجازها ناقلة النفط، معتبرًا أن طهران هي الخاسر الأكبر من تقييد حركة الملاحة في مضيق هرمز.

وأضاف وزير الخارجية البريطاني في تصريحات نشرتها وكالة رويترز، اليوم السبت، أن ”لندن سترد بطريقة مدروسة، لكنها قوية؛ على قيام القوات الإيرانية باحتجاز ناقلة بريطانية بمياه الخليج“.