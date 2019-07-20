ظريف: ناقلة النفط البريطانية خالفت قواعد الملاحة البحرية

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إنّ الناقلة ”ستينا إمبيرو“ التي ترفع علم بريطانيا وجرى احتجازها في مضيق هرمز، أمس، خالفت قواعد الملاحة البحرية.

وأشار ظريف، خلال اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني جيريمي هنت، إلى أنّ ”قضية احتجاز الناقلة يجب أن تمر عبر عملية قانونية“، وفقًا لما ذكرته وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء.

وذكر مسؤول في قطاع الملاحة البحرية الإيراني، اليوم السبت، أن الناقلة احتجزت بسبب حادث تصادم مع قارب صيد إيراني، وأنها ستبقى في ميناء بندر عباس لحين انتهاء التحقيقات.

لكنّ بريطانيا استدعت القائم بالأعمال الإيراني في لندن، بعد ساعات من إعلان الحكومة أن ”لندن سترد بطريقة مدروسة، لكنها قوية“، على اتخاذ إيران طريقًا خطيرًا باحتجازها ناقلة النفط.