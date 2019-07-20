ظريف: لسنا ضد الأمريكيين ولا نريد تدخل أحد في شؤوننا الداخلية

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن الشعب والحكومة في بلاده ليس لديهم أي شيء ضد الشعب الأمريكي، مشيرًا إلى أن ”ما نريده هو ألا يتدخل أحد في شؤوننا الداخلية“.

ويتناقض تصريح ظريف مع السياسة الإيرانية القائمة على التدخل في شؤون الآخرين عبر شعارات تصدير الثورة والأجندات الطائفية التي تتبناها طهران.

وجاءت تصريحات ظريف في تغريدة عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، من فنزويلا التي وصلها اليوم السبت قادمًا من نيويورك عقب مشاركته باجتماع سياسي واقتصادي نظمته الأمم المتحدة الأسبوع الماضي.

وقال ظريف عقب وصوله إلى فنزويلا: إن وجود أمريكا في كل جزء من العالم يسبب عدم الاستقرار والضغط على الشعوب ويزيد من التطرف والإرهاب.

واعتبر ظريف بحسب ما نقلته عنه الوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، أن ”مقاومة الشعب الفنزويلي مهمة للغاية بالنسبة لنا ومستقبل المنطقة والعالم“، مبينًا أن ”الفنزويليين قادرون على العيش معًا دون تدخل أمريكي“.