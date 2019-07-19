محكمة أمريكية تُواجه ”قناص“ داعش بعدة اتهامات

المصدر: أ ف ب

وجّهت محكمة في نيويورك، اليوم الجمعة، الاتّهام إلى متطرف أمريكي التحق بتنظيم داعش في سوريا، حيث قاتل كـ“قناص“ ومن ثم أصبح ”أميرًا“ في التنظيم المتطرف، بحسب ما أعلنت وزارة العدل.

وقالت الوزارة في بيان: إنّ رسلان مرادوفيتش أساينوف الذي ولد في كازاخستان وحصل لاحقًا على الجنسية الأمريكية، وجّهت إليه اتّهامات عدّة بينها ”تقديم دعم مادي“ إلى ”منظمة إرهابية أجنبية“.

وكان هذا المتطرف اعتقل في سوريا على أيدي قوات سوريا الديمقراطية التي سلمته ”مؤخرًا“ إلى مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي ”أف بي آي“.

ومن المقرّر أن يمثل المتّهم أمام المحكمة بعد ظهر الجمعة، حسبما أوضحت الوزارة في بيانها.