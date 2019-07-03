ضبط 3 ”داعشيات“ فرنسيات مطلوبات للإنتربول في تركيا

أعلنت السلطات في تركيا ضبط 3 نساء يحملن الجنسية الفرنسية ومدرجة أسماؤهن في النشرة الحمراء الصادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، بدعوى انتمائهن لتنظيم ”داعش“.

وذكرت مديرية الأمن في ولاية كليس التركية (جنوب)، في بيان، أن قوات الأمن التركية تلقّت معلومات باعتزام مجموعة من الإرهابيين دخول تركيا بطريقة غير قانونية.

وقال البيان إن فرق فرع مكافحة الإرهاب أطلقت عملية على طول الحدود التركية مع سوريا، بالتنسيق مع مكتب المدعي العام في كليس.

ولفت إلى أن فرع مكافحة الإرهاب ضبط خلال تلك العملية مجموعة إرهابية مكونة من 3 نساء يحملن الجنسية الفرنسية ومدرجة أسماؤهن في النشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول بدعوى انتمائهن لـ“داعش“.

وبين أن الإرهابيات كن يصطحبن 9 أطفال خلال محاولتهن الدخول إلى تركيا بشكل غير قانوني، موضحًا أن مديرية الأمن في ولاية كليس سلّمت الإرهابيات المذكورات إلى إدارة الهجرة في الولاية لاتخاذ الإجراءات القانونية.