4 قتلى على الأقل في انفجار قرب جامعة كابول

المصدر: أ ف ب

قتل أربعة أشخاص على الأقل، وأصيب آخرون بجروح في انفجار قنبلة قرب جامعة في كابول اليوم الجمعة، بحسب مسؤولين، في حلقة جديدة من أعمال العنف التي تهز العاصمة الأفغانية.

وقال مسؤول في المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية، إن الانفجار وقع قرب المدخل الجنوبي لجامعة كابول.

وكتب المتحدث باسم وزارة الصحة وحيد الله ميار، في تغريدة أن ”أربعة أشخاص استشهدوا، و16 آخرين أصيبوا بجروح نتيجة الانفجار اليوم في كابول“، مضيفًا أن ”جميع الجرحى نقلوا إلى المستشفيات“.

وأكد المسؤول في وزارة الداخلية، حصيلة القتلى، لكنه قال إن عدد الجرحى أربعة.

وأوضح أن الانفجار نجم عن قنبلة لاصقة، وهي وسيلة كثيرًا ما يستخدمها مجرمون ومتمردون بوضع هذا النوع من المتفجرات تحت السيارات.

ولا تزال العاصمة الأفغانية التي تخضع لإجراءات أمنية مشددة، واحدة من أهم الأهداف لطالبان وتنظيم داعش، اللذين كثيرًا ما يشنان هجمات مدمرة توقع قتلى وجرحى من المدنيين.