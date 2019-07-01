طالبان تعلن مسؤوليتها عن انفجار الحي الدبلوماسي في كابول

أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن هجوم وقع يوم الاثنين في العاصمة الأفغانية كابول.

وقالت الحركة في بيان إن ”الانفجار كان جزءًا من هجوم نفذه مقاتلو الحركة استهدف مجمعًا تابعًا لوزارة الدفاع“.

وأوضح مسؤول في حركة طالبان في البيان، أن ”الهدف كان المنشأة التقنية لوزارة الدفاع“، مضيفًا أن الانفجار أدى لإصابة عدد من مقاتلي الحركة والمدنيين والموظفين الحكوميين.

وأعلنت السلطات الأفغانية في وقت سابق أن انفجارًا قويًا هز الحي الدبلوماسي في العاصمة كابول خلال ساعة الذروة اليوم الاثنين، مما أدى إلى تصاعد عمود من الدخان الأسود فوق المدينة في الوقت الذي نُقل فيه عشرات الجرحى إلى المستشفيات.

وقال شهود عيان إن الصوت هز المبنى الذي يضم مكتبهم مع سماع أصوات إطلاق نار بشكل متقطع وأبواق سيارات الإسعاف.