تركيا تطلق ”أوسع“ عملية جوية ضد ”العمال الكردستاني“ بعد هجوم أربيل

المصدر: ا ف ب

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن تركيا أطلقت الخميس ”أوسع“ عملية جوية ضد حزب العمال الكردستاني في العراق، ردًا على هجوم مسلح في أربيل الأربعاء أودى بحياة نائب القنصل التركي.

وقال أكار: ”عقب الهجوم الدنيء في أربيل، وجهنا ضربة قاصمة لحزب العمال الكردستاني عبر أوسع عملية جوية بجبال قنديل“.

وخلال العملية التي انطلقت الخميس، دمر الجيش التركي ملاجئ وكهوفا لحزب العمّال الكردستاني، بحسب ما أوضح أكار.

وقُتل نائب القنصل التركي ومرافقه الأربعاء بإطلاق نار في أربيل، كبرى مدن إقليم كردستان العراق، فيما توعدت أنقرة التي تمتلك قواعد عسكرية بشمال العراق، بـ“الرد المناسب“.

وقال مصدر في شرطة أربيل طالباً عدم كشف هويته إن نائب القنصل التركي قتل الأربعاء ”في هجوم مسلح استهدف القنصل وموظفي القنصلية، عند تواجدهم في أحد مطاعم أربيل“، لافتاً إلى أنّ منفذ الهجوم لاذ بالفرار.

وفي أنقرة، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين: ”سنرد بالشكل المناسب على منفذي هذا الهجوم الجبان“، لكن من دون تحديد من يقف وراء الهجوم.

ونفى المتحدث باسم الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني ديار دنير أن تكون للحزب علاقة بالهجوم.