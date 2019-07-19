إقليم كردستان يكشف هوية أحد المتهمين باغتيال نائب القنصل التركي (صور)

كشف جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، ليل الخميس، هوية أحد المتهمين باغتيال نائب القنصل التركي في أربيل.

وقال الجهاز في بيان، إن ”التحقيقات لا تزال متواصلة في الحادث الذي وقع الأربعاء وأسفر عن مقتل 3 أشخاص“، فيما تم الكشف عن شخصية أحد المتهمين ويدعى مظلوم داغ.

وأضاف البيان أن ”هذا الشخص المنشورة صورته يدعى مظلوم داغ من مواليد 1992، من أهالي دياربكر في تركيا، وهو مطلوب من قبل السلطات الأمنية في إقليم كردستان“، داعيًا المواطنين إلى ”إبلاغ الأجهزة الأمنية عن أي معلومات عن هذا المتهم بأقرب وقت“.

ويأتي ذلك بعد ساعات على إعلان الإقليم النتائج الأولية في حادثة مقتل نائب القنصل التركي.

وذكر المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل، في بيان، أن ”حادث إطلاق النار الذي وقع داخل مطعم في أربيل، الأربعاء، كان عملًا إرهابيًا مدبرًا ومقصودًا“.

وأضاف البيان: ”إننا إذ نؤكد للرأي العام أن الجهات المعنية حققت تقدمًا في تحقيقاتها بالحادث، نود التأكيد أيضًا على أن الجهات ذات الصلة ما زالت متواصلة في التحقيق، كما سنحيط الجميع علمًا بمراحله تباعًا“.

وأسفر هجوم مسلح استهدف مطعمًا في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، الأربعاء، عن مقتل نائب القنصل التركي، واثنين من مرافقيه، إضافة إلى وقوع عدة إصابات.