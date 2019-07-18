كردستان العراق يعلن النتائج الأولية في حادثة مقتل دبلوماسي تركي‎

أعلنت حكومة كردستان العراق، اليوم الخميس، النتائج الأولية في حادثة مقتل نائب القنصل التركي بهجوم مسلح في أربيل.

وذكر المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل، في بيان، أنّ ”حادث إطلاق النار الذي وقع داخل مطعم في أربيل، أمس الأربعاء، وأودى بحياة ثلاثة أشخاص، كان عملًا إرهابيًا مدبرًا ومقصودًا“، وذلك استنادًا إلى نتائج التحقيقات الأولية.

وأضاف البيان: ”إننا إذ نؤكد للرأي العام أن الجهات المعنية حققت تقدمًا في تحقيقاتها بالحادث، نود التأكيد أيضًا على أن الجهات ذات الصلة ما زالت متواصلة في التحقيق، كما سنحيط الجميع علمًا بمراحله تباعًا“.

وأسفر هجوم مسلح استهدف مطعمًا في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، أمس الأربعاء، عن مقتل نائب القنصل التركي، واثنين من مرافقيه، إضافة إلى وقوع عدة إصابات.

وقالت قوات الأمن الكردية: إن ”الهجوم وقع خلال تناول الدبلوماسي التركي والمرافقين الطعام داخل المطعم، حيث فتح مسلحون مجهولون النار عليهم“.