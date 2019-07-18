بنس يحذر من ”تأثير إيران الخبيث“ مع استعداد ظريف لزيارة فنزويلا

حذر نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، الخميس، من أن ما وصفه بـ“تأثير إيران الخبيث“ يهدد الأمن والديمقراطية في المنطقة، وذلك على خلفية زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى فنزويلا.

وقال بنس في سلسلة تغريدات على ”تويتر“، إن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ”لم يجلب أي شيء سوى البؤس لشعب فنزويلا منذ توليه منصبه لأول مرة. إنه ديكتاتور ليس له أي حق شرعي للمطالبة بالسلطة، ويجب أن يرحل. نحن نقف بقوة من أجل فنزويلا حرة وديمقراطية“.

وأضاف: ”تذكرنا زيارة وزير الخارجية الإيراني ظريف إلى فنزويلا بأن أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار تمتد إلى خارج الشرق الأوسط“.

وتابع: ”ستفشل جهود وزير الخارجية الإيراني ظريف لدعم الديكتاتور الفنزويلي مادورو“.

ومن المقرر أن يغادر ظريف، الجمعة، إلى كراكاس عاصمة فنزويلا للمشاركة في مؤتمر ”عدم الانحياز“، غداة مشاركته في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة بنيويورك.

ومنذ 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، تشهد فنزويلا توترًا متصاعدًا، إثر إعلان رئيس البرلمان خوان غوايدو، أحقيته بتولي الرئاسة مؤقتًا إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

وسرعان ما اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بغوايدو رئيسًا انتقاليًا لفنزويلا، وتبعته كندا ودول من أمريكا اللاتينية وأوروبا، فيما أيدت بلدان بينها روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا، شرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.

وعلى خلفية ذلك، أعلن مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، واتهمها بالتدبير لمحاولة انقلاب ضده.