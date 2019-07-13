سلطات فنزويلا تعتقل اثنين من حرس غوايدو

أوقفت السلطات الفنزويلية، السبت، شخصين من فريق حرس زعيم المعارضة خوان غوايدو، بتهمة سعيهما لبيع أسلحة تعود للدولة، بحسب إعلام أمريكي.

واتّهم ديوسدادو كابيلو، زعيم الحزب الاشتراكي المحتجزين بأنهما خططا لبيع 4 بنادق قال إنها استُخدمت خلال محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في 30 أبريل / نيسان الماضي، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس، السبت.

وكتب غوايدو، في وقت سابق الجمعة، أن اثنين من أعضاء فريقه ويدعيان ”إيريك سانشيز، وخاسون باريسي، وضعا رهن الاحتجاز في كاراكاس، بينما كانا يوفران الأمن لعائلته حين كان هو مسافرا خارج العاصمة.

وتأتي عملية الاحتجاز بعد أيام من انطلاق محادثات لعبت النرويج دور الوسيط فيها بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة، حيث يسعى كلا الطرفان لإيجاد حل للأزمة السياسية بالبلاد.