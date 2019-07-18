ظريف يعلق على إعلان ترامب تدمير طائرة إيرانية مسيرة

قال وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، إنه ليس لديه أي علم بإسقاط طائرة مسيرة إيرانية في مضيق هرمز يوم الخميس.

جاء ذلك بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية ”دمرت“ طائرة مسيرة إيرانية.

وأوضح ظريف للصحفيين في الأمم المتحدة قبل اجتماع مع الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش، بالقول: ”ليست لدينا أي معلومات عن فقد طائرة مسيرة اليوم“.

وقال ترامب في حفل بالبيت الأبيض إن الطائرة المسيرة حلقت حتى اقتربت إلى مسافة ألف ياردة من المدمرة بوكسر.

وأضاف: ”هذا هو الأحدث في سلسلة من الاستفزازات والأعمال العدائية من إيران ضد سفن في المياه الدولية. تحتفظ الولايات المتحدة بحق الدفاع عن أفرادنا ومنشآتنا ومصالحنا“.