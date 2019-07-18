ظريف: دقائق فصلت إيران عن الحرب مع الولايات المتحدة

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، يوم الخميس، إن بلاده كانت على مقربة من الحرب مع الولايات المتحدة عندما أسقط الحرس الثوري طائرة أمريكية مسيرة بمقاطعة هرمزغان جنوب إيران.

وأوضح ظريف في حديث لوسائل الإعلام الأجنبية في نيويورك عقب مشاركته باجتماع تنظمه الأمم المتحدة، عن التطورات التي أعقبت إسقاط الطائرة الأمريكية: ”أعتقد أننا لم نكن بعيدين عن الحرب وكانت الفاصلة عنها بضع دقائق“.

وأضاف أنه ”بعد تحكيم لغة العقلانية نحن الآن لسنا في حالة حرب، لذلك هذا يعطينا سببًا للتفاؤل. إذا حاولنا، إذا كنا جادين، فيمكننا إذن إيجاد طريق للمضي قدمًا“.

وعن إمكانية إجراء حوار مع عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الجمهوري السيناتور ”راند بول“ نيابة عن الرئيس دونالد ترامب، قال ظريف: ”أنا لا أتعامل مع الوسطاء“، مضيفًا أنه ”سوف يجتمع مع أعضاء الكونغرس الأمريكي“ دون تقديم مزيد من التفاصيل.