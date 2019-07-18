تركيا تعرب عن ”قلقها“ من قرار أمريكا استبعادها من برنامج إف-35

ذكرت محطة ”سي.إن.إن ترك“ أن المتحدّث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر عن ”قلق“ بلاده اليوم الخميس، من قرار واشنطن استبعاد أنقرة من برنامج المقاتلات إف-35، وذلك خلال اتصال هاتفي مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون.

وقالت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، إنها ألغت مشاركة تركيا في البرنامج؛ بعد تسلمها أجزاء من منظومة صواريخ إس-400 الدفاعية الروسية.

ونقلت المحطة عن إبراهيم كالين المتحدّث باسم أردوغان، قوله: إن العلاقات بين أنقرة وواشنطن، العضوين في حلف شمال الأطلسي، لا يمكن أن تبقى جيدة، في ظل مثل تلك الإملاءات المفروضة من جانب واحد.