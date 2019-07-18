سلطنة عمان تدين استهداف موظفي القنصلية التركية بأربيل

أدانت سلطنة عمان بشدة الهجوم الإرهابي، الذي استهدف، أمس الأربعاء، موظفي القنصلية التركية في مدينة أربيل بإقليم كردستان في شمال العراق، وأسفر عن مقتل أحد العاملين في القنصلية التركية وشخص عراقي.

وتقدمت الخارجية العمانية من شعبي وحكومتي العراق الشقيق وتركيا الصديقة بخالص التعازي والمواساة، حسب بيان نشرته الخارجية على حسابها في ”تويتر“ اليوم.

#السلطنة تدين بشدة الهجوم الإرهابي المسلح الذي استهدف موظفي القنصلية التركية في مدينة #أربيل_كردستان_العراق،وأسفر عن مقتل أحد العاملين في القنصلية التركية وأحد المواطنين (العراقيين) وإصابة آخر. وتتقدم لشعبي وحكومتي #العراق الشقيق و #تركيا الصديقة بخالص التعازي والمواساة. — وزارة الخارجية (@MofaOman) July 18, 2019

وأعلنت الخارجية التركية، في بيان، أن هجومًا مسلحًا استهدف موظفين في القنصلية التركية، أثناء تواجدهم خارجها؛ ما أدى إلى مقتل أحد الموظفين الأتراك.

وأدانت دول عدة عربية وغربية الحادث، ودعت إلى القضاء على الإرهاب عبر مواجهة دولية مشتركة.