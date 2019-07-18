سلطنة عمان تدين استهداف موظفي القنصلية التركية بأربيل

سلطنة عمان تدين استهداف موظفي القنصلية التركية بأربيل

المصدر: فريق التحرير

أدانت سلطنة عمان بشدة الهجوم الإرهابي، الذي استهدف، أمس الأربعاء، موظفي القنصلية التركية في مدينة أربيل بإقليم كردستان في شمال العراق، وأسفر عن مقتل أحد العاملين في القنصلية التركية وشخص عراقي.

وتقدمت الخارجية العمانية من شعبي وحكومتي العراق الشقيق وتركيا الصديقة بخالص التعازي والمواساة، حسب بيان نشرته الخارجية على حسابها في ”تويتر“ اليوم.

وأعلنت الخارجية التركية، في بيان، أن هجومًا مسلحًا استهدف موظفين في القنصلية التركية، أثناء تواجدهم خارجها؛ ما أدى إلى مقتل أحد الموظفين الأتراك.

وأدانت دول عدة عربية وغربية الحادث، ودعت إلى القضاء على الإرهاب عبر مواجهة دولية مشتركة.

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