مسؤول إيراني: لن نتفاوض على المنظومة الصاروخية

قال محمود واعظي مدير مكتب الرئيس الإيراني، الأربعاء، إن الحديث عن موافقة طهران للدخول بمفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن المنظومة الصاروخية ”لا أساس له من الصحة“، مضيفًا أن ”هذه المنظومة خط أحمر ولا يمكن التفاوض بشأنها“.

ونقلت وكالة أنباء ”تسنيم“ عن واعظي أن إيران وافقت على مناقشة القوة الصاروخية وقال: ”منظومتنا الصاروخية الدفاعية هي خطنا الأحمر، وقد أعلنا مرارًا أننا لا نتفاوض، حتى الآن سمعنا الكثير من البيانات المتناقضة من المسؤولين الأمريكيين، وهذه الحكومة الأمريكية الأكثر تناقضًا في مواقفها ”.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، أن موقف إيران ووزير الخارجية محمد جواد ظريف معلوم بشان قدرات البلاد الصاروخية.

وكتب موسوي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، مساء الثلاثاء، ”إن رد ظريف على صحفي ”ان بي سي“ (الذي أجرى الحوار معه) كان دقيقًا وذكيًّا وبمثابة ”برهان الخلف“، مضيفًا أن ”ظريف رمى بالكرة في ساحة أمريكا فضلًا عن أنه بدل اتخاذ الموقف الدفاعي، أثار التحدي أمام موضوع بيع أمريكا الأسلحة لدول المنطقة“.