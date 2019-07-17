الخارجية الإيرانية: ظريف سافر إلى نيويورك دون حماية

قال مصدر في وزارة الخارجية الإيرانية، الأربعاء، إن وزير خارجية بلاده محمد جواد ظريف الذي توجه إلى نيويورك يوم الاثنين الماضي، لم يصطحب معه فريق حمايته، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة هي من خصصت له فريقًا أمنيًا لحمايته.

وأضاف المصدر الذي لم يكشف عن هويته لموقع ”ألف نيوز“ الإخباري، أن ”السلطات الأمريكية رفضت منح تأشيرات دخول للفريق الأمني المكلف بحماية وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وأنها تعهدت بتوفير فريق لحمايته خلال وجوده في نيويورك“.

وتابع المصدر أن “ الفريق الأمني الإيراني لحماية ظريف سيتوجه إلى فنزويلا، حيث يزور وزير الخارجية محمد جواد ظريف هذا البلد بعد انتهاء أعمال الاجتماع السنوي للمجلس الاقتصادي- الاجتماعي للمسؤولين الرفيعين في الأمم المتحدة“.

وقال ”رغم القيود المفروضة على حركة البعثة الدبلوماسية الإيرانية في نيويورك، فإن هذه التدابير لم تمنع الوفد الإيراني من متابعة أهدافه في شرح سياسة الجمهورية الإسلامية في مجال العلاقات الدولية“.

ولا تسمح تأشيرة وزير الخارجية الإيراني التي وافق عليها نظيره الأمريكي مايك بومبيو، خلال فترة تواجده في نيويورك، بالتحرك في الولاية إلا للتوجه إلى مقر الأمم المتحدة في مانهاتن (بولاية نيويورك) أو مقر البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة أو مقر الإقامة الخاص به.