استطلاع: نتنياهو لن يتمكن من تشكيل الحكومة المقبلة

كشف استطلاع رأي أجرته قناة ”كيشت“ العبرية، أن معسكر اليمين دون حزب أفيغدور ليبرمان وزير الأمن السابق ”إسرائيل بيتينو“ سيحصل على 55 مقعدًا ما يعني عدم قدرته على تشكيل ائتلاف حكومي.

وأوردت القناة أنه لو أجريت الانتخابات أمس، لحصل الليكود بزعامة نتنياهو على واحد وثلاثين (31) مقعدًا برلمانيًا، و ”كاحول لافان“ بزعامة بيني غانتس على ثلاثين (30) مقعدًا.

وتحصل القائمة العربية المشتركة بحسب الاستطلاع على 11 مقعدًا، و“إسرائيل بيتنا“ على 10 مقاعد، أما حزب ”يهادوت هتوراة“ فسيحصل على 8 مقاعد، مقابل حصول حركة ”شاس“ اليمينية المتطرفة على 7 مقاعد.

وأظهر الاستطلاع كذلك أن حزب ”العمل“ سيكتفي بالحصول على 6 مقاعد، أما حزب ”اليمين الجديد“ فسيحصل على 5 مقاعد، ويحصل ”اتحاد أحزاب اليمين، وميرتس، وإسرائيل ديمقراطية“ على 4 مقاعد لكل منها.

وكشفت قناة ”مكان“ العبرية، أن هناك تقدمًا في المفاوضات الجارية بين حزبي ”العمل“ و“ميرتس“ بهدف تشكيل تحالف مشترك بينهما.

في ذات الإطار، أظهرت نتائج استطلاع جديد للرأي، أجرته القناة الثانية العبرية، ونشرت نتائجه مساء اليوم الثلاثاء، أن ”اتحاد أحزاب اليسار“، لن يؤدي إلى تغيير كبير في النتائج المتوقعة للانتخابات القادمة.

وبحسب الاستطلاع، لو اتحد كل من حزب ”العمل“، مع حزب ”ميرتس“، وحزب باراك الجديد ”يسرائيل ديمقراطية“ فسيحصلون على 15 مقعدًا فقط بالكنيست.

ويحافظ حزبا ”الليكود“ و“كاحول لفان“ على الصدارة، بحصول الأول على 31 مقعدًا، والثاني على 28 مقعدًا، بالكنيست القادمة.

ولم يؤثر فشل نتنياهو في تشكيل حكومته الخامسة عقب انتخابات الكنيست التي أجريت في التاسع من أبريل الماضي على توجهات الناخبين الإسرائيليين، حيث يصعب الحديث عن انتقال أصوات ناخبي اليمين إلى كتلة اليسار – الوسط أو العكس.

وبحسب تقرير لصحيفة ”معاريف“، بحساب هذه النتائج سيبقى ليبرمان هو الرقم الصعب في الانتخابات المقبلة، مشيرة إلى أن النتائج تدل على تعادل بين كتلة اليمين وكتلة اليسار – الوسط، بواقع 55 مقعدًا لكل منهما، في وقت حقق فيه ليبرمان 10 مقاعد.

وفي حال جاءت النتائج الحقيقية مطابقة أو متقاربة مع هذه النتائج، فإن الحديث سيجري عن تكرار لما حدث في انتخابات نيسان/ أبريل الماضي، حيث سيستطيع ليبرمان أن يحدد من سيشكل الحكومة المقبلة.