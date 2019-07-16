الإيرانيون يتصدرون قائمة مشتري الجنسية التركية

كشفت وزارة الداخلية التركية أن الإيرانيين تصدروا قائمة المواطنين المقدمين على شراء الجنسية التركية بمعدل 253 مواطنًا بعد تقديم تسهيلات للحصول على الجنسية مقابل إقامة استثمارات على الأراضي التركية.

ونشرت وزارة الداخلية التركية بيانًا نقلته وسائل إعلام، الثلاثاء، جاء فيه أن أكثر الجنسيات التي تقدمت لشراء الجنسية التركية، حيث احتل الإيرانيون صدارة القائمة بـ 253 مواطنًا.

وأعاد تقرير لشبكة ”بي بي سي فارسي“ التذكير بأن السلطات التركية قامت بتعديل في قوانين الهجرة في العام السابق 2018 عملت على تسهيل الحصول على الجنسية التركية للأجانب مقابل الاستثمار في تركيا في خضم الأزمة الاقتصادية التي تشهدها أنقرة.

وأوضح التقرير أن التعديلات أفضت إلى تخفيض حجم المبالغ المقرر إيداعها في البنوك التركية للاستثمار في البلاد كأحد الشروط الأساسية للحصول على الجنسية، حيث تقلص المبلغ من 3 ملايين دولار إلى 500 ألف دولار فقط؛ ما أدى إلى تهافت العديد من الجنسيات للحصول على الجنسية وأبرزهم الإيرانيين.

وتلزم القوانين المعنية بالحصول على الجنسية المتقدمين بشراء منازل على الأراضي التركية، فيما قللت كذلك رقم قيمة المنازل من مليون دولار إلى 250 ألف دولار فقط بحسب ما ذكر تقرير شبكة ”بي بي سي“.

ووفقًا لتقرير مركز الإحصاء التركي، فقد أقدم الإيرانيون على شراء 1278 منزلًا خلال الأربع شهور الأولى من العام الجاري، فيما حل العراقيون في المرتبة الثانية في قائمة مشتري المنازل التركية.

ويمر الاقتصاد التركي بأزمات غير مسبوقة عصفت بقيمة العملة المحلية (الليرة) أمام العملات الأجنبية لا سيما الدولار الأمريكي، فيما تشير تقارير إلى اصطدام أنقرة بعقوبات أمريكية قريبًا ردًا على شراء منظومة اس 400 في خضم توتر العلاقات مع واشنطن.