السلطات التركية تعتقل 735 شخصًا للاشتباه بعلاقتهم بالأكراد‎

المصدر: أ ف ب

اعتقلت السلطات التركية المئات خلال مداهمات في الذكرى العشرين للقبض على زعيم الأكراد المسجون عبد الله أوجلان، بحسب ما ذكر الإعلام الحكومي، اليوم الأحد.

ونقلت وكالة الأناضول، عن وزارة الداخلية قولها، إن الشرطة اعتقلت 735 شخصًا متهمين بالارتباط بالمسلحين الأكراد أو دعمهم خلال 156 عملية مداهمة جرت يوم الجمعة الماضي.

وخلال المداهمات عثرت الشرطة على مسدسات ورشاشات وذخيرة ومواد متفجرة من بينها عبوات ناسفة مصنعة يدويًا، بحسب الوكالة، إلا أن الوزارة والوكالة لم تذكرا أين جرت تلك المداهمات.

وأفرجت السلطات بعد ذلك عن 226 شخصًا، ومن بين المحتجزين وجهت مذكرات اعتقال رسمية إلى 61 منهم، فيما لا تزال الإجراءات القانونية مستمرة بحق 448 محتجزًا مشتبهًا بهم.

ويعتقد أن المعتقلين كانوا يخططون لتنظيم تظاهرات حاشدة بمناسبة ذكرى القبض على أوجلان.

وذكرت الوزارة، أن عددًا من المشتبه بهم متهمون كذلك بالتخطيط ”لخلق فوضى“ قبل الانتخابات العامة في تركيا التي ستجري في 31 من شهر آذار/مارس.

وصادف يوم الجمعة الذكرى الـ20 لإلقاء عناصر الاستخبارات السرية التركية القبض على أوجلان في كينيا أمام السفارة اليونانية في نيروبي في 15 شباط/فبراير 1999.

وشارك أوجلان في تأسيس حزب العمال الكردستاني في 1978، وهي منظمة تصنفها أنقرة وحلفاؤها الغربيون حاليًا على أنها منظمة ”إرهابية“.

وتأسّس حزب العمال الكردستاني مبدئيًا للحصول على الحكم الذاتي للأكراد، وتحول إلى جماعة مسلحة في 1984 بهدف إنشاء دولة كردية مستقلة، وخلال هذا التمرد قتل نحو 40 ألف شخص.

ويقبع أوجلان حاليًا في السجن في جزيرة امرالي القريبة من إسطنبول.