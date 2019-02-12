السلطات التركية تعتقل أكثر من 600 بشبهة الصلة بالمحاولة الانقلابية

المصدر: أ ف ب

اعتقلت السلطات في تركيا 641 شخصًا؛ للاشتباه بارتباطهم بمحاولة الانقلاب التي استهدفت الرئيس رجب طيب أردوغان، في 2016.

وجاءت الاعتقالات عقب عمليات دهم جرت، الثلاثاء، في أنحاء البلاد، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

وتأتي هذه الاعتقالات، بعيد إعلان النائب العام في أنقرة، صباح الثلاثاء، أن المسؤولين أرسلوا إلى السلطات المعنية في 75 محافظة، أسماء 1112 شخصًا، تجري تحقيقات بشأنهم؛ للاشتباه بارتباطهم بالداعية فتح الله غولن وحركته.

وتتهم أنقرة غولن، بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل، وهو أمر ينفيه الداعية المقيم في الولايات المتحدة.