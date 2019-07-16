التصريحات الإيرانية تتضارب بشأن ”التفاوض على الصواريخ“

تضاربت التصريحات الإيرانية حول مسالة التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص برنامجها للصواريخ الباليستية؛ فبعد ساعات من إعلان وزير خارجية طهران، جواد ظريف، استعداد بلاده لمناقشة الملف مقابل توقف أمريكا عن دعم حلفائها في الشرق الأوسط بالسلاح، أعلن مسؤول آخر أن ”صواريخ إيران غير قابلة للتفاوض“.

وقال علي رضا مير يوسف، المتحدث باسم البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، في تغريدة على ”تويتر“: ”صواريخ إيران، غير قابلة مطلقًا، وتحت أي ظرف للتفاوض مع أي أحد أو أي دولة“.

وكانت تصريحات جواد ظريف في مقابلة مع شبكة ”إن. بي. سي. نيوز“، بُثت مساء الإثنين، قد أثارت ردود فعل كبيرة؛ إذ إنها الأولى لمسؤول إيراني كبير تتطرق لملف الصواريخ الباليستية وإمكانية التفاوض حوله، وقد اعتبرت دليلًا واضحًا على تأثر إيران بالعقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

وقال ظريف في المقابلة: إذا أرادوا (الأمريكيون) التحدث عن صواريخنا، فعليهم أولًا التوقف عن بيع كل هذه الأسلحة“.