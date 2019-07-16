ظريف: السوق الإيراني مفتوح أمام الشركات الأمريكية

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن ”السوق الإيراني مفتوح أمام الشركات الأمريكية“، معتبرًا أن الولايات المتحدة هي التي حرمت نفسها من السوق الإيرانية بالانسحاب من الاتفاق النووي وتهديد الشركات التي تنوي الاستثمار داخل إيران.

وأوضح ظريف في مقابلة مع محطة ”NBC“ الأمريكية، ستبث اليوم الثلاثاء، خلال تواجده في نيويورك للمشاركة باجتماع تعقده الأمم المتحدة، ”نحن لا نبحث عن التوتر مع أمريكا، ولكن إذا تعرضنا للهجوم، فلن نتردد في الدفاع عن أنفسنا“.

واعتبر ظريف ما أسماه بـ“خيار المقاومة“ هو طريق إيران في مواجهة الضغوط الأمريكية، لافتاً إلى أن ”واشنطن إذا كانت تبحث عن وسيلة لائقة للخروج من هذا الوضع والتوتر فهناك حل لذلك“.

وحذر الوزير الإيراني، من أن الولايات المتحدة ”تلعب بالنار“، مرددًا تصريحات الرئيس دونالد ترامب، إذ إن الجانبين يخوضان مواجهة حول البرنامج النووي لطهران.

وقال ظريف للقناة ”لكن يمكن عكسه خلال ساعات“، مضيفًا: ”لسنا على وشك تطوير أسلحة نووية، لو أردنا تطوير أسلحة نووية، لكننا قادرون على القيام بذلك منذ زمن طويل“.

جاءت تصريحات ظريف في الوقت الذي فرضت فيه الولايات المتحدة قيودًا قاسية بشكل غير عادي على تحركاته خلال زيارته إلى نيويورك، بعد أسابيع من تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات عليه.

و قال مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، إن واشنطن أصدرت له تأشيرة دخول، لكنها منعته من الانتقال إلى ما بعد ست كتل من بعثة إيران للأمم المتحدة في وسط مانهاتن.