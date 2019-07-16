بريطانيا تعتزم إرسال سفينة حربية ثالثة إلى الخليج

تعتزم بريطانيا إرسال سفينة حربية ثالثة وسفينة إمداد إلى الخليج، في خطوة لا علاقة لها بالأزمة مع إيران، بحسب ما ذكرته مراسلة لصحيفة ”تايمز“ البريطانية.

وقالت المراسلة لوسي فيشر على ”تويتر“: ”الفرقاطة كنت من الطراز 23 ستنتشر في سبتمبر، والسفينة ويف نايت ستصل الشهر القادم“.

وامتنعت وزارة الدفاع البريطانية عن التعليق.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي اليوم الثلاثاء إن أي تصعيد في التوتر بمنطقة الخليج بين الدول الغربية وإيران ليس في مصلحة أحد، وذلك بعد تهديدات من إيران بالرد على احتجاز ناقلة نفط.

وقال المتحدث الرسمي: ”كان موقفنا دوما ثابتا: التصعيد في الخليج ليس في مصلحة أحد وأكدنا ذلك مرارا للإيرانيين“.