القضاء الإيراني يتدخل في توقيف ناقلة نفط من قبل بريطانيا

أعلنت السلطة القضائية في إيران، اليوم الثلاثاء، تدخلها في قضية توقيف الحكومة البريطانية ناقلة النفط الإيرانية ”غريس 1“ في مياه جبل طارق بتهمة خرق العقوبات الأوروبية على سوريا في الـ 11 من يوليو/ تموز الجاري.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين إسماعيلي، خلال مؤتمر صحفي اليوم ”نحن نواصل عن طريق الهيئات القضائية الدولية والأمم المتحدة استيلاء بريطانيا على ناقلة النفط الإيرانية”، معتبرًا أن ”الحكومة البريطانية انتهكت جميع القوانين واللوائح الدولية بشأن توقيف هذه الناقلة“.

وأضاف ”توقيف ناقلة النفط الإيرانية ليس له أي مبرر قانوني، من الناحية القانونية، يعد هذا انتهاكًا لسيادة الدول وحقوق المواطنين، هذا بالإضافة إلى أن قضية تستهدف اقتصاد الحكومة الإيرانية“.

وتابع المسؤول الإيراني ”البعثات الدبلوماسية الإيرانية تتابع قضية توقيف الناقلة في المحاكم الدولية، ووفقًا للمادة 290 من قانون محاكمة البلاد، فإن الإدعاء العام الإيراني يجوز له التدخل في القضايا التي تستهدف المصالح الوطنية للبلاد والشعب مع احترام مصلحة الحكومة في مثل هذه المسألة“.

ولفت المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية إلى أن وزارة الخارجية ومكتب الشؤون القانونية الدولية في رئاسة الجمهورية يسعون -أيضًا- لوقف احتجاز بريطانيا لناقلة النفط الإيرانية“.