إيران تؤكد اعتقال باحثة فرنسية إيرانية‎

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أكدت السلطة القضائية في إيران اليوم الثلاثاء اعتقال الباحثة الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه بعد يوم من تطرق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقضية مع طهران. وطالب ماكرون بتفسير يوم الاثنين من إيران بشأن اعتقال عادلخاه التي تحمل الجنسيتين الفرنسية والإيرانية الشهر الماضي وهي الواقعة التي عقدت الجهود الفرنسية لنزع فتيل التوترفي المنطقة. وقال المتحدث باسم السلطة…