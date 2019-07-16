إيران: لن نرفع تخصيب اليورانيوم لأكثر من 4.5 %‎ في الوقت الراهن

قالت إيران، اليوم الثلاثاء، إنها لن ترفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى أكثر من نسبة 4.5 % في الوقت الراهن، فيما اعتبر المرشد علي خامنئي أن ”عملية خفض الالتزامات النووية بدأت للتو وستستمر“.

وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، إن ”إيران لن تتجاوز نسبة 4.5 % لتخصيب اليورانيوم في الوقت الراهن“، مضيفًا: ”نمتلك المخزون الكافي من اليورانيوم المخصب لوقود مفاعل طهران“.

وتطالب الدول الأوروبية إيران بالعودة إلى الاتفاق النووي لما قبل الـ 8 من مايو/أيار الماضي، حيث حددت وقتها طهران مهلة 60 يومًا للدول الموقعة على هذا الاتفاق، وإلّا ستكون مضطرة لخفض تعهداتها النووية بذريعة ”الحفاظ على المصالح الوطنية الإيرانية“.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قال خامنئي في كلمة له أمام أئمة صلاة الجمعة في عموم إيران، إن ”عملية خفض التزاماتنا النووية بدأت للتو وستستمر بكل تأكيد“.

واعتبر خامنئي، أن سبب استمرار المشاكل بين إيران والأوروبيين، ”هو تكبرهم في التعامل وعدم تنفيذ وعودهم في الاتفاق النووي“، مشيرًا إلى أن إيران نفذت جميع التزاماتها.

ووصف المرشد الإيراني، الدول الأوروبية بـ ”الوقحة“، قائلًا: ”أيها الوقحون، أنتم لم تنفذوا أيًا من تعهداتكم الـ 11، وهذا ما قاله وزير خارجيتنا أيضًا بكل صراحة“.