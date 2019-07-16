نائب روحاني: على أوروبا مطالبة أمريكا بالتوقف عن تنفيذ العقوبات

اعتبر النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، اليوم الثلاثاء، أن عودة طهران للعمل ببنود الاتفاق النووي قبل خفض التعهدات النووية قضية بسيطة للغاية.

ونقلت وكالة أنباء ”الطلبة“ الإيرانية عن جهانغيري قوله، إن ”من السهل جدًّا على إيران العودة إلى العمل والوفاء بالتزاماتها النووية“، مضيفًا ”إذا قررنا ذلك، فإن الأمر سيستغرق بضع ساعات فقط لاستكمال جميع التزاماتنا“.

وأضاف ”في الوضع الحالي، يجب على الأوروبيين مطالبة الأمريكيين بالتوقف عن تنفيذ العقوبات الظالمة ضد إيران بدلاً من مقابلتنا ومطالبتنا بالعودة إلى الاتفاق النووي“.

وكانت إيران أعلنت الأسبوع الماضي أنها قامت بتخصيب اليورانيوم بعد حد 3.67 % الذي حددته الصفقة النووية، كما تجاوزت الحد الأقصى البالغ 300 كيلوغرام من احتياطي اليورانيوم المخصب.

وانسحبت الولايات المتحدة من هذه الصفقة العام الماضي، وفرضت عقوبات شديدة على إيران استهدفت أهم قطاع تعتمد عليها البلاد وهو تصدير النفط.