موغيريني: أطراف الاتفاق النووي غير مستعدة لتفعيل آلية فض النزاع

أكدت فيدريكا موغيريني، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، أن الأطراف الباقية في اتفاق إيران النووي ”لا تعتبر مخالفات طهران للاتفاق انتهاكات كبيرة“، ولم تشر إلى أي نية لتفعيل آلية فض النزاع بالاتفاق.

وقالت موغيريني في مؤتمر صحفي، بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد في بروكسل: ”في الوقت الحالي، لم يشر أي من أطراف الاتفاق إلى أنه ينوي تفعيل هذا البند، وهو ما يعني أنه لا أحد منهم يعتبر في الوقت الحالي وفي ظل البيانات الحالية التي تلقيناها ولا سيما من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن المخالفات تعتبر انتهاكات كبيرة“.