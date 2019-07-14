إصابة نائب إيراني بهجوم مسلح في طهران‎

أصيب عضو في البرلمان الإيراني، برصاص في قدميه، بعد تعرضه لهجوم من قبل 4 مسلحين كانوا يستقلون دراجتين ناريتين بإحدى مناطق العاصمة طهران.

وذكر التلفزيون الإيراني، يوم الأحد، أن 4 أشخاص يستقلون دراجتين ناريتين أطلقوا النار على سيارة عضو البرلمان الإيراني عن التيار المتشدد أحمد سالك كاشاني.

وذكرت قناة ”خبر“ الإيرانية، أن سائق كاشاني أصيب إصابة خطيرة جراء إطلاق النار.

من جانبه، قال حسين علي حاجي داليجاني، عضو مجلس النواب عن محافظة أصفهان، إن ”أحمد سالك كاشاني كانت متوجهًا إلى العاصمة طهران عصر الأحد للمشاركة في برنامج تلفزيوني في طهران وتعرضت سيارته لهجوم مسلحين مجهولين“.