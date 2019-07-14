إيران تعتقل مساعدًا لصادق لاريجاني بتهمة الفساد

اعتقلت السلطات الأمنية الإيرانية، أكبر طبري المساعد التنفيذي لرئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام رجل الدين المتشدد صادق لاريجاني.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية ”إيرنا“، عن عضو اللجنة القضائية في البرلمان الإيراني حسن نوروزي، قوله إن ”السلطات الأمنية اعتقلت قبل أيام أكبر طبري بتهمة الفساد المالي والإداري“.

وأشار نوروزي إلى أن ”أكبر طبري وبسبب تهم الفساد الطويلة التي تورط فيها، ترك المؤسسة القضائية والتحق بصادق لاريجاني في مجمع تشخيص مصلحة النظام“.

وكان النائب الإيراني السابق علي رضا زاكاني، دعا في حزيران/ يونيو الماضي، في مقابلة مع وكالة أنباء فارس نيوز، إلى محاكمة أكبر طبري، واصفًا إياه بـ“العنصر الفاسد الذي كلّف المؤسسة القضائية الإيرانية الكثير في السنوات الأخيرة“.

وأثيرت التهم الموجهة ضد القضاة في إيران عندما كشف محمود صادقي، ممثل طهران في البرلمان، في تشرين الثاني/نوفمبر 2017، أن مبالغ تصل إلى ملايين الدولارات وُضعت في حسابات شخصية لرئيس القضاء السابق صادق لاريجاني.