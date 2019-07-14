طهران: أهم إنجازات الاتفاق النووي إسقاط المشروع الأمني ضد إيران

اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، اليوم الأحد، أن أهم إنجازات الاتفاق النووي الذي أبرمته بلاده مع القوى العالمية عام 2015، هو إسقاط المشروع الأمني ضد إيران بعد مرور 40 عامًا على الثورة.

وقال موسوي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، وهو يوجه نقدًا لبعض الأطراف السياسية الإيرانية في الداخل ”كان الإنجاز الأكثر أهمية للاتفاق النووي هو إسقاط المشروع الأمني الإيراني بعد 40 عامًا“.

وأضاف موسوي أن ”النظامين الأمريكي والإسرائيلي يعملان على انهيار الاتفاق النووي بالادعاء بأن إيران غشت العالم في هذا الاتفاق“، مشيرًا إلى أن ”بعض الأطراف في الداخل الإيراني يثيرون الدهشة إلى حد ما تجاه هذا الاتفاق“.

وكان عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني غلام رضا مصباحي مقدم، وجه أمس انتقادات لحكومة الرئيس حسن روحاني، بسبب عدم القيام بإحراق الاتفاق النووي عقب انسحاب الولايات المتحدة منه في أيار/مايو العام الماضي.

وقال مقدم في حديث نقلته وكالة أنباء ”ميزان“ التابعة للسلطة القضائية، ”أنا لا احترم الاتفاق النووي وكان على الحكومة الإيرانية إحراق الاتفاق عقب انسحاب واشنطن منه بدلاً من تقليص الالتزامات النووية حالياً“.