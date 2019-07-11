مصدر: بريطانيا لن تخصص مرافقة أمنية لكل سفنها في مضيق هرمز

قال مصدر أمني، اليوم الخميس، إن بريطانيا لا تنوي تخصيص مرافقة أمنية لكل سفينة تجارية بريطانية تمر بمضيق هرمز، وذلك بعد تدخل سفينة حربية بريطانية لمنع 3 سفن إيرانية من اعتراض مسار ناقلة تابعة لشركة ”بي.بي“.

وأضاف المصدر أن بريطانيا رفعت، يوم الثلاثاء الماضي، مستوى أمن السفن إلى الدرجة (3)، وهي أعلى درجة، وذلك بالنسبة للسفن التي ترفع علم بريطانيا في المياه الإيرانية.

وقال المصدر البريطاني: ”إن المستوى 3 في الملاحة يوازي المستوى ”الحرج“، ويعني وجود خطر كبير“، مؤكدًا أنه ”سنكون حازمين في الدفاع عن المصالح البحرية البريطانية في الخليج، لكن لا نسعى مطلقًا لتصعيد الموقف مع إيران“.