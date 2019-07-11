أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية ”البنتاغون”، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة وحلفاءها يعتزمون مواكبة الناقلات في الخليج.
البنتاغون: الولايات المتحدة وحلفاؤها يعتزمون مواكبة الناقلات في الخليج
المصدر: أ ف ب
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أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية ”البنتاغون”، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة وحلفاءها يعتزمون مواكبة الناقلات في الخليج.
المصدر: أ ف ب
أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية ”البنتاغون”، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة وحلفاءها يعتزمون مواكبة الناقلات في الخليج.