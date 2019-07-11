البنتاغون: الولايات المتحدة وحلفاؤها يعتزمون مواكبة الناقلات في الخليج

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية ”البنتاغون”، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة وحلفاءها يعتزمون مواكبة الناقلات في الخليج.