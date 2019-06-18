البنتاغون يمنح مساعدة عسكرية لأوكرانيا بقيمة 250 مليون دولار‎

المصدر: أ ف ب

أعلن البنتاغون اليوم الثلاثاء، منح مساعدة عسكرية لأوكرانيا بقيمة 250 مليون دولار، لتعزيز القدرات البحرية والبرية لهذه الجمهورية السوفيتية السابقة.

وستسمح هذه المساعدة الجديدة التي ترفع قيمة المساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ 2014 إلى 1.5 مليار دولار، بمنح الجيش الأوكراني أسلحة وأجهزة رادار، حسب ما أوضح البنتاغون في بيان.

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية أن ”هذا التعاون الأمني أصبح ممكنًا جراء التقدم المستمرّ الذي تحرزه أوكرانيا في ما يخصّ تبني الإصلاحات المؤسساتية الرئيسية في مجال الدفاع الهادفة لمواءمة السياسة الدفاعية في أوكرانيا مع مبادئ أوروبا والحلف الأطلسي“.

ويدعم الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي أوكرانيا منذ ضمّ روسيا شبه جزيرة القرم، واندلاع النزاع في الشرق مع انفصاليين موالين لروسيا عام 2014، لكنهما يطلبان من كييف بذل المزيد من الجهود للمضي قدمًا في الإصلاحات السياسية والاقتصادية الأساسية.

وأدى النزاع مع الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا إلى مقتل 13 ألف شخص منذ 2014.