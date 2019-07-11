العراق يسلم إيران رفات 44 عسكريًا قتلوا في حرب الثمانينيات‎

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، الخميس، تسليم السلطات الإيرانية عبر منفذ الشلامجة الحدودي، رفات 44 عسكريًا قتلوا خلال حرب بين البلدين في ثمانينيات القرن الماضي.

وقالت الهيئة (مؤسسة رسمية تتولى الإشراف على المنافذ الحدودية مع دول الجوار) في بيان، إنه ”تم تبادل رفات الحرب بإشراف مديرية استلام وتسليم الشهداء في مديرية حقوق الإنسان، التابعة لوزارة الدفاع العراقية، وبحضور اللجنة الدولية للصليب الأحمر“.

وأشار البيان إلى أن الرفات تضمن ”21 معلومة الهوية، و23 مجهولة، تم العثور عليها بعمليات حفر مشتركة بين الجانبين في محافظتي البصرة وميسان“.

وخاض البلدان الجاران حربًا عنيفة امتدت 8 سنوات، خلفت نحو مليون قتيل من الجانبين، بحسب إحصاءات غير رسمية، وخسائر اقتصادية تقدر بنحو تريليون دولار.

ويتم تبادل الرفات بموجب اتفاق بين البلدين برعاية منظمة الصليب الأحمر الدولية.