إخماد حريق في مصفاة بجنوب العراق

قال مسؤولان بمصفاة الشعبية العراقية اليوم الخميس، إن رجال الإطفاء أخمدوا حريقًا محدودًا في المصفاة، التي تعد من أكبر مصافي النفط في البلاد، خلال ثلاثين دقيقة من اندلاعه، وإن العمليات لم تتأثر.

وأضافا أن الحريق نجم عن تسرب من أحد خطوط الأنابيب؛ ما تسبب في تكون بركة صغيرة من النفط الخام المُهدر الذي اشتعل بفعل شرارة.

وتعالج مصفاة الشعبية الواقعة قرب مدينة البصرة بجنوب العراق أكثر من 200 ألف برميل يوميًّا من النفط.

ويعتمد العراق بشكل خاص على الشعيبة، إحدى ثلاث مصاف رئيسة، بعد تعرض مصفاة بيجي إلى أضرار في الحرب ضد تنظيم داعش.