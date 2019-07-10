بولتون: أشكر ظريف وسأشرح له كيف ينهي اتفاقًا سيئًا

أعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، الأربعاء، عن شكره لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، ردًا على تغريدة للأخير، حمّله فيها ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مسؤولية انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني.

وقال بولتون، في تغريدة عبر ”تويتر“: ”أتوجه بالشكر لوزير الخارجية ظريف، على كلماته اللطيفة. يومًا ما سأشرح له كيف ينهي اتفاقًا سيئًا“.

والثلاثاء، كتب ظريف، على ”تويتر“، إن ”بولتون ونتنياهو، قتلا اتفاق باريس بين الترويكا الأوروبية (ألمانيا، فرنسا، إيطاليا) وإيران عام 2005 بإصرارهما على وقف تخصيب اليورانيوم تمامًا. والنتيجة؟ زادت إيران التخصيب بـ100 ضعف بحلول عام 2012″.

وأضاف ظريف: ”والآن، استمالا بولتون ونتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لقتل خطة العمل الشاملة المشتركة للاتفاق النووي بالوهم نفسه، إن الفريق ب لم يتعلم، لكن ينبغي للعالم أن يفعل ذلك“.

والأحد، أعلنت طهران عن تبنيها الخطوة الثانية من خفض التزاماتها بالاتفاق النووي المبرم عام 2015، وشروعها في زيادة تخصيب اليورانيوم لأكثر من 3.67%، وصولًا إلى 5%.

وأوضحت إيران أن الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق لم تتخذ إجراءات للحفاظ على المصالح الإيرانية، في ظل العقوبات الاقتصادية الجائرة التي فرضتها عليها الإدارة الأمريكية.

وفي مايو/ أيار 2018، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية دخلت حيز النفاذ على دفعات اعتبارًا من أغسطس/ آب 2018.

وأُبرم الاتفاق النووي عام 2015، بين إيران والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن؛ الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا؛ بالإضافة إلى ألمانيا؛ ورُفعت بموجبه عقوبات دولية عن طهران مقابل تقييد برنامجها النووي.